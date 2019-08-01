ВИДЕО | Мартин Хельме об акцизах: в Эстонии теперь покупают намного больше алкоголя. Никакого влияния на здоровье населения быть не может(7)
На сегодняшней пресс-конференции правительства Мартин Хельме сказал, что со снижением акцизов алкоголя на северной границе стали покупать намного больше. Он отметил, что финские туристы покупают с собой больше горячительных напитков, что и являлось целью.
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