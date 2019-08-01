ВИДЕО | Мартин Хельме об акцизах: в Эстонии теперь покупают намного больше алкоголя. Никакого влияния на здоровье населения быть не может

Он признал, что это цинично с точки зрения заботы о здоровье финнов, но мир несовершенен и это их проблемы.

”На следующей неделе будут обнародованы официальные данные по налогам”, — добавил он.

Что касается цифр по Латвии, то сейчас Хельме ими не располагает, но надеется получить в свое распоряжение в ближайшие месяцы. При этом он отметил, что покупаемые в Эстонии объемы растут. ”Никакого влияния на здоровье населения быть не может. А если и может, то только положительное. Люди реже катаются в Латвию, опасных ситуаций на дорогах меньше”, — заявил министр.