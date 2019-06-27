ВИДЕО | Март Хельме: климатическая политика ЕС — по сути дела, установление налога на воздух(21)
Председаетль EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал Delfi, что к климатической политике нужно подходить "с точки зрения здравого смысла".
Председаетль EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал Delfi, что к климатической политике нужно подходить "с точки зрения здравого смысла".
Хельме подтверждает, что политики EKRE — ярые климатические скептики. н считает, что климатическая политика, которую продвигает Евросоюз, является ничем иным как "установление налога на воздух".
"Человек, ты виноват в том, что существуешь в мире! Подвинься! Затяни петлю на шее! Не перди!", — сказал Хельме.
Хельме добавил, что к климатической политике нужно подходить "с точки зрения здравого смысла", а не с политическими лозунгами. Он считает, что нужно искать способы, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, но в то же время человек должен иметь возможность потреблять и чувствовать себя благополучно.
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