ВИДЕО | Март Хельме: климатическая политика ЕС — по сути дела, установление налога на воздух

Хельме подтверждает, что политики EKRE — ярые климатические скептики. н считает, что климатическая политика, которую продвигает Евросоюз, является ничем иным как "установление налога на воздух".

"Человек, ты виноват в том, что существуешь в мире! Подвинься! Затяни петлю на шее! Не перди!", — сказал Хельме.

Хельме добавил, что к климатической политике нужно подходить "с точки зрения здравого смысла", а не с политическими лозунгами. Он считает, что нужно искать способы, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, но в то же время человек должен иметь возможность потреблять и чувствовать себя благополучно.