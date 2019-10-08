ВИДЕО: Латвийские автолюбители оставили видеопослание Грете Тунберг

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН никого не оставило равнодушным — на речь 16-летней школьницы отреагировали как лидеры мировых держав, так и интернет-тролли. Латвийские автолюбители не остались в стороне. Владельцы BMW записали даже видеоролик, в котором недвусмысленно дали понять, что не готовы отказываться от любимой машины из-за климатических изменений.
На видео водитель BMW M3 демонстративно жжет резину, наматывая круги вокруг своей оси, и оставляет на дороге характерные следы от покрышек, а также выпускает в атмосферу вредные, по мнению экоактивистов, выхлопные газы.
Большую популярность в соцсетях набирает другой видеоролик, который был снят в ответ на речь Тунберг, вызвавшую неоднозначную реакцию. Героем этого видео является владелец Porsche 911, который, прослушав эмоциональную речь Тунберг, демонстративно включает хит группы Led Zeppelin под названием The Immigrant Song, включает зажигание, выпускает задний спойлер и на высокой скорости уносится вдаль.
Вирусным стал и видеоролик, на котором владелец Mercedes-Benz CLS63 AMG заезжает на заправочную станцию, открывает крышку бака, и видит, как откуда вылезает Грета со словами "How dare you!?" (как ты смеешь) из своей речи.
Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон в своей колонке в газете The Sun обвинил активистку в лицемерии. "Как мы смеем? Нет. Как ты смеешь плыть в Америку на углеродистой яхте стоимостью 15 миллионов фунтов, которые ты не заработала и у которого есть резервный дизельный двигатель, о котором ты не упомянула", — написал Кларксон.
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