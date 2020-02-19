ВИДЕО | Как заполнять налоговую декларацию? Смотрите руководство на русском языке

Напомним, что сейчас идет подача деклараций как в интернет-среде Налогово-таможенного департамента, так и на бумажном носителе в отделениях департамента.

Важные даты:

14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн

17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания

26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций

19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций

30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации

1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.