19.02.2020, 17:30

ВИДЕО | Как заполнять налоговую декларацию? Смотрите руководство на русском языке

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Налогово-таможенный департамент подготовил видеоурок на русском языке о том, как заполнять налоговую декларацию.

Напомним, что сейчас идет подача деклараций как в интернет-среде Налогово-таможенного департамента, так и на бумажном носителе в отделениях департамента.

Важные даты:
14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн
17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания
26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций
19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций
30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации
1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.

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