ВИДЕО | Как распознать липового работника банка и дать отпор телефонным мошенникам?

38-летней жительнице Таллинна позвонили с номера, похожего на номер Swedbank, и сообщили, что с ее счета было совершено несколько странных переводов. Для приостановки этих переводов женщину попросили ввести ПИН-коды Smart-ID, после чего со счета иcчезли 5000 евро.

40-летней жительнице Таллинне также позвонили с номера, похожего на номер Swedbank, и попросили ввести ПИН-коды, ущерб составил 500 евро.

43-летнену жителю Таллинна позвонили с зарубежного номера и предложили приобрести акции Moderna INC. Мужчина перевел через TransferWise 4400 евро и позже понял, что это был обман.

В Пярнуском уезде начали уголовное делопроизводство по случаю с ущербом почти 15 000 евро. Мужчина получил звонок, в котором ему сообщили, что он совершал незаконные сделки с биткойнами и за это надо заплатить. Для этого его убедили взять заем. При помощи программы AnyDesk мошенники заполучили контроль над компьютером мужчины и он перевел со своего счета почти 15 000 евро.

"Пожалуйста, не надо паниковать, если вам поступит звонок от незнакомца, который либо пугает вас финансовыми обязательствами, либо предлагает быстро обогатиться, либо предлагает помощь в защите счета. Просто положите трубку. Этим простым движением вы защитите и свои деньги, и свои нервы", — говорит Фролова.