ВИДЕО | Как девушка из Ласнамяэ стала хозяйкой элитного салона красоты в Милане

Мария родом из Ласнамяэ, работала моделью. На определенном этапе своей жизни девушка переехала в Лондон, где познакомилась с итальянцем Бруно, который в последствии стал ее мужем. Вместе они переехали в Италию и пять лет назад Мария открыла в Милане своей первый салон красоты, специализирующийся на наращивании ресниц.

Среди клиентов салона — известные актрисы, теледивы, певицы и другие известные люди. Ларионова признает, что бизнес очень прибыльный и спада опасаться не приходится.

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