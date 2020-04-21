ВИДЕО: Из детских объятий — на сковородку! Реклама мясной продукции Maks&Moorits взорвала соцсети(27)
Телевизионная реклама эстонского производителя Maks & Moorits вызвала в социальных сетях бурю негодования.
Телевизионная реклама эстонского производителя Maks & Moorits вызвала в социальных сетях бурю негодования.
В первой части рекламы взору зрителя предстают милые поросята, с которыми играют дети, а уже во второй камера показывает женщину у мясного прилавка, выбирающую фарш.
Комментаторы при этом делятся на два лагеря: одни считают рекламу ужасной и неэтичной, а другие встают на сторону производителя, отмечая, что он показывает жизнь такой, какая она есть.
По словам директора по маркетингу Maks & Moorits Мирьям Эндла, их целю было показать, что самая лучшая продукция — местная.
”Свиноводство традиционно веками являлось неотъемлемой частью сельской жизни в Эстонии. Люди выполняют эту работу с любовью и заботой, чтобы получить вкусные и разнообразные местные продукты. Maks & Moorits всегда поддерживал местное сельское хозяйство. Мы — одни из немногих производителей мяса в Эстонии, имеющих свои фермы в Тартумаа, Йыгевамаа, Пылвамаа и Вильяндимаа”.
”Наличие собственных ферм позволяет нам предлагать местное мясо. Сейчас местные продукты важны как никогда ранее. Конечно же, нам очень жаль, что наш посыл вызвал неоднозначную реакцию. Maks & Moorits всегда стоит за местную продукцию”, — добавила она.
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