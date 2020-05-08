ВИДЕО "Инсайт": бывшие работники известных ресторанов несколько месяцев не могут получить зарплату

Рестораторы задолжали огромные суммы не только персоналу, но и государству, однако их заведения как ни в чем не бывало нанимают новых сотрудников и завлекают клиентов солидными скидками, пишет RusERR со ссылкой на передачу "Инсайт".

На вопрос журналиста, почему работники до сих пор не увидели своих денег, Урмас ответил максимально обтекаемо: "На часть бывших работников мы написали заявление в полицию в связи с воровством. Суммарный ущерб составил 44 тысячи евро".

В то же время комиссия по трудовым спорам уже успела рассмотреть несколько жалоб людей на невыплату зарплат. Все случаи закончились победой бывших работников.

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