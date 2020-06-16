ВИДЕО | Инновационное решение! В Maxima в качестве пульта для покупок теперь можно использовать свой смартфон

Вы можете добавить в мобильное приложение как карточку клиента Aitäh, так и свою банковскую карточку, чтобы можно было совершать покупки с помощью мобильного телефона от начала до конца.

По словам председателя правления MAXIMA Eesti Эдвинаса Волкаса, Maxima стала первой сетью розничной торговли в Эстонии, которая аналогично глобальным инновационными предприятиями розничной торговли разработала мобильное приложение для совершения покупок в магазине.

”С сегодняшнего дня MAXIMA Estonia открыла для своих клиентов инновационную возможность мобильных покупок, которая дает возможность осуществлять весь процесс покупок в магазине только с помощью личного мобильного телефона”, — сказал Эдвинас Волкас. ”Мобильные покупки — это лучший способ для совершения быстрых, простых, удобных и бесконтактных покупок, который можно предложить в розничной торговле, особенно в сфере торговли продуктами питания”, — добавил Эдвинас Волкас.

”Мобильное приложение Maxima очень простое и безопасное в использовании, потому что помимо функции сканирования продуктов к приложению привязываются виртуальная карточка клиента и банковская карта владельца мобильного телефона, что позволяет осуществлять ежедневные покупки мобильно и в бесконтактной форме”, — пояснил Эдвинас Волкас.

Для совершения покупок с мобильным телефоном, необходимо загрузить приложение Maxima Eesti в соответствии с операционной системой вашего телефона — в Android GooglePlay или в iOS App Store. Затем откройте мобильное приложение Maxima, в системе войдите в магазин, в котором вы находитесь, отсканируйте штрих-коды выбранных товаров с помощью сканера в мобильном приложении и в завершение оплатите покупку в кассе самообслуживания или в обычной кассе, воспользовавшись добавленной в мобильное приложение банковской картой или банковским терминалом на кассе.

Мобильное приложение Maxima доступно на трех языках — эстонском, русском и английском. Язык можно выбрать в настройках виртуальной карты клиента.

В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora.