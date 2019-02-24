ВИДЕО: Huawei представил складной смартфон Mate X. Он больше и тоньше, чем Samsung Galaxy Fold
Китайская компания Huawei представила на конференции MWC 2019 складной смартфон Mate X, сообщает The Verge.
Китайская компания Huawei представила на конференции MWC 2019 складной смартфон Mate X, сообщает The Verge.
Huawei Mate X получил 8-дюймовый OLED-экран толщиной 5,4 миллиметра. В сложенном состоянии — это смартфон с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма общей толщиной 11 миллиметров. Устройство поддерживает работу с сетями 5G. Смартфон получил аккумулятор на 4500 миллиампер-час, передает "Медуза".
Huawei планирует начать продажи Mate X в середине 2019 года по цене 2607 долларов за модель с 512 гигабайтами встроенной памяти и восемью гигабайтами оперативной памяти.
Huawei представил смартфон Mate X меньше чем через неделю после презентации складного смартфона Samsung Galaxy Fold, получившего внутренний экран диагональю 7,3 дюйма и внешний диагональю 4,6 дюйма. Толщина устройства — 17 миллиметров, в развернутом виде — 6,9 миллиметра. Galaxy Fold начнут продавать 26 апреля по цене от 1980 долларов.
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