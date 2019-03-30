ВИДЕО: Хлоп — и в карман! Samsung показала испытания гибкого смартфона Galaxy Fold

Короткий ролик демонстрирует работу автоматов, которые раз за разом складывают и раскладывают тестовые образцы Samsung Galaxy Fold. Как утверждают в компании, экран нового смартфона способен выдержать 200 тыс. циклов сгибания-разгибания, пишет Engadget. Таким образом, если ежедневного открывать и закрывать смартфон по 100 раз, то ресурса гибкого дисплея хватит примерно на пять лет, тогда как обычно владельцы меняют смартфоны чаще.

Впрочем, проблема может заключаться не в надежности экрана, а в эстетической привлекательности устройства. Так в сложенном состоянии две половины корпуса смартфона не прилегают друг к другу, а в разложенном виде экран Galaxy Fold слегка изогнут — в месте изгиба формируется небольшая складка.

Напомним, Galaxy Fold имеет внешний дисплей диагональю 4,6 дюйма и разрешением 1960*840 пикселей. На задней поверхности расположена тройная основная камера с модулями разрешением 16, 12 и 12 Мп. 10-Мп фронтальная камера расположена над внешним экраном. При раскладывании Galaxy Fold превращается в планшет с 7,3-дюймовым гибким дисплеем, выполненным по технологии Infinity Flex Display. В правом верхнем углу над этим дисплеем расположены еще две камеры с разрешением 10 и 8 Мп.