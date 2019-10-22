ВИДЕО | Хельме: Билл Браудер боится ехать в Эстонию. Он считает, что здесь полно российских агентов

Обсудил Хельме с Браудером и опыт общения британца в ходе его деятельности с эстонскими правоохранительными органами, прежде всего прокуратурой. "Его опыт был конечно в основном негативным", — отметил министр.

Браудер боится ехать в Эстонию из-за ее близости к России

На вопрос, почему родившийся в США британский бизнесмен боится приезжать в Эстонию, Хельме ответил, что тот уже дважды открыто говорил о своем страхе. "Он сказал, что не хочет приезжать в Эстонию, Эстония слишком близка к России, в Эстонии слишком много российских агентов", — сказал Хельме.

"На прошлой неделе я снова пригласил его в Эстонию, и он в очередной раз сказал, что не хочет", — добавил политик EKRE.

По словам Хельме, правительство Эстонии заинтересовано в том, чтобы быть среди тех стран, которые получат компенсации в рамках расследования случаев отмывания денег как в Danske, так и в Swedbank.

"По всей видимости, этот процесс будет идти так: сначала выяснят какие были нарушения, потом обговорят все возможные санкции против этих банков, и в самом конце будет определен штраф", — описал министр. Только затем будет решаться, какую часть из штрафной суммы получит каждая сторона.

По оценке Хельме, эта сумма может быть в пределах от двух до девяти миллиардов долларов, и Эстония могла бы рассчитывать на половину.

Для информации

Международный финансист и инвестор Билл Браудер — основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

По словам президента России Владимира Путина (которые не имеют официального подтверждения), деловые партнеры Браудера заработали в России более полутора миллиардов долларов и при этом ”никогда не платили налоги”. А еще он сказал, что Браудер из этих средств пожертвовал примерно 400 миллионов долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. (По словам самого Браудера, он не дал ни пенса штабу Хиллари Клинтон, равно как и штабам других кандидатов.)

Как пишет западная пресса, Путина раздражает многолетняя кампания Браудера против коррупции в России. В 2009 году консультант Браудера по налогообложению Сергей Магнитский дал показания о том, что российская полиция и налоговые органы попытались украсть 230 миллионов долларов российских налогов, выплаченных московской инвестиционной фирмой Браудера. Магнитского арестовали, и позже он умер в следственном изоляторе, находящемся в центре Москвы. В последующие годы Браудер активно добивался принятия закона о наказании виновных в этом преступлении. В 2012 году конгресс принял так называемый ”закон Магнитского”, которым вводятся санкции против российских нарушителей прав человека и чиновников, замешанных в коррупции и в злоупотреблении своим служебным положением. С тех пор это закон вызывает особое внимание и раздражение у Путина.