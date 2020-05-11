ВИДЕО: Глава т/ц Ülemiste призвал жителей Эстонии прийти в торговые центры и совершить покупки

"Важно, что вновь возникло предложение”, — сказал Пярнитс. По его словам, в будущем интернет-торговля вряд ли вытеснить традиционный шоппинг: ”Э-торговля — это одна из составляющих торговли. Она скорее дополняет, чем замещает”.

Сейчас в торговом центре Ülemiste находится 230 магазинов и большая часть из них снова открыла двери. То, сколько из магазинов будет открыто и через полгода, зависит от людей. ”Мне хотелось бы призвать жителей Эстонии пойти в торговый центр и потратить там деньги. Но не для того, чтобы владельцы торговых центров обогатились, а для того, чтобы спасти как можно больше местных малых предприятий. Вместо того, чтобы заказывать на Amazon, придите и помогите запустить внутреннюю экономику”, — призвал Пярнитс.

"Приходите, покупайте!", — добавил он, отметив, что, конечно же, речь не идет о праздном времяпровождении, но если человеку что-то нужно, то пусть приходит и покупает.

Он отметил, что проблемы у магазинов могут возникнуть как на местом уровне, так и международном, когда мировые бренды могут принять решение об уходе с рынка.

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