18.05.2020, 14:12

ВИДЕО | Гендиректор налогового департамента: проблемы испытывают более 11 000 предприятий

возобновляется начисление процентов по задолженностям
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На сегодняшней пресс-конференции правительства основной темой были налоги.

Глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что если во время чрезвычайного положения проценты по налоговым задолженностям предприятиям не начислялись, то с сегодняшнего дня начисление интрессов возобновляется. ”Беспокоит то, что 8000 фирм не отсрочили свои долги. Проблемы наблюдаются у 11 500 предприятий”, — отметил он.

"По части налогов на рабочую силу ситуация по сравнению с ситуацией месячной давности стабильная. Безусловно, свою роль здесь сыграла компенсация зарплаты от Кассы по безработице. Хотелось бы призвать предпринимателей подавать декларации. На настоящий момент 4500 предприятий этого не сделали”, — отметил глава ведомства.

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По словам главного специалиста отдела стратегического анализа Имби Каунисмаа, предприятия охотно воспользовались возможностью отсрочки платежей по налогам. Сумма задекламированных, но неоплаченных налогов на настоящий момент составляет 42 млн евро. Большая часть — предприятия обрабатывающей промышленности и ИТ-сектор.

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