ВИДЕО | Гендиректор налогового департамента: проблемы испытывают более 11 000 предприятий

Глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд сказал, что если во время чрезвычайного положения проценты по налоговым задолженностям предприятиям не начислялись, то с сегодняшнего дня начисление интрессов возобновляется. ”Беспокоит то, что 8000 фирм не отсрочили свои долги. Проблемы наблюдаются у 11 500 предприятий”, — отметил он.

"По части налогов на рабочую силу ситуация по сравнению с ситуацией месячной давности стабильная. Безусловно, свою роль здесь сыграла компенсация зарплаты от Кассы по безработице. Хотелось бы призвать предпринимателей подавать декларации. На настоящий момент 4500 предприятий этого не сделали”, — отметил глава ведомства.

По словам главного специалиста отдела стратегического анализа Имби Каунисмаа, предприятия охотно воспользовались возможностью отсрочки платежей по налогам. Сумма задекламированных, но неоплаченных налогов на настоящий момент составляет 42 млн евро. Большая часть — предприятия обрабатывающей промышленности и ИТ-сектор.

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