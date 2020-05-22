ВИДЕО: Фирма сдает в аренду авто без страховки. В таких случаях отвечает водитель(5)
Читатель Delfi сообщил редакции, что у некоторых электромобилей, предлагаемых в аренду фирмой Elmo, отсутствует страховка и действующий техосмотр.
Читатель Delfi сообщил редакции, что у некоторых электромобилей, предлагаемых в аренду фирмой Elmo, отсутствует страховка и действующий техосмотр.
Журналист проверил регистрационные номера автомобилей, выставленных на сайте фирмы, и выяснилось, что у многих машин действительно нет страховки. С техосмотрами при этом все было в порядке.
Для того, чтоб убедиться, что данные автомобили действительно можно взять в аренду, журналист арендовал один из них.
Как заверил руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, наличие дорожной страховки обязательно для всех участвующих в дорожном движении транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, сдаваемых в краткосрочную аренду.
”Полиция советует ни в коем случае не арендовать транспортное средство, у которого отсутствует страховка и соответствующие документы. В целом водитель обязан удостовериться в том, чтобы арендуемое транспортное средство и его документы были в порядке (Закон о дорожном движении, § 33 ч 2 п 5 и п 9)”, — сказал Кулламяэ.
Наличие страховки может проверить каждый на сайте Фонда дорожного страхования. Если необходимые документы у арендного авто отсутствуют, то водитель имеет право отказаться от совершения поездки, поскольку в случае аварии и проверки ответственность несет водитель, находящийся на рулем в данный момент.
Это подтвердил и главный специалист регистрационного отдела транспортных средств Департамента шоссейных дорог Сулев Вилл. ”Транспортные средства, занесенные в регистр дорожного движения, должны иметь дорожную страховку вне зависимости от цели своего использования”, — пояснил он.
Исполнительный директор Elmo Энн Лаансоо поблагодарил за наблюдение и пообещал проверить договора. ”Часть старых маши у нас выведена из обращения и ожидает замены. Для части мы сделали новые полисы. Может, какую-то информацию забыли внести”, — сообщил он.
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