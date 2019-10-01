ВИДЕО | Эстонским сыром вместо россиян полакомился огонь. В Петербурге сожгли 420 кг санкционки

Как сообщает 1 октября Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, проверив пять торговых точек на северо-западе города, специалисты изъяли 391 кг молочной продукции, 25 кг мясных полуфабрикатов и 3,5 кг рыбы. На полки магазинов в обход указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015 года попали товары из Финляндии, Эстонии, Польши, Дании, Швеции и Германии.

Заморскую запрещенку предали огню, отчитались в Россельхознадзоре и в подтверждение приложили видео. В печь отправились десятки килограммов финского сливочного сыра и масла, камамбер, бри, пармезан, дор-блю, колбаса, сосиски и остальные конфискованные санкционные продукты.