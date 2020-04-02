ВИДЕО | Эстонская касса по безработице: прием ходатайств о компенсации заработной платы начнется в понедельник

”Ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления, решение будет отправляться как работодателю, так и работнику. Если ходатайство в кассу по безработице подано и дополнительных документов не требуется, то касса по безработице выплатит человеку компенсацию заработной платы в течение пяти календарных дней”, - объяснил Паавел.
Ходатайство подает работодатель, компенсация переводится на банковский счет работника. Член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас сказал: ”Рекомендуем работодателям проверить, у кого есть право подавать на портале e-töötukassa заявления и, при необходимости, сделать доверенность тому человеку, который сможет подать заявление для ходатайства о компенсации. Инструкция по тому, как сделать доверенность, находится на сайте кассы по безработице”.
Работодатель должен на портале самообслуживания кассы по безработице в заявлении отметить, каким критериям он соответствует и приложить подтверждающие документы.
”Например, сокращение оборота работодатель подтверждает справкой о данных по налогам, сокращение доходов подтверждает отчетом о движении денежных средств или иным бухгалтерским документом. Невозможность предоставить работу или сокращение заработной платы работодатель подтверждает документом, в котором видно, что работники оповещены о том, что работодатель не может дать им работу или сокращает зарплату”, добавил Аас. Также нужно будет внести данные работника, о компенсации зарплаты которого подается ходатайство и приложить подтверждение о том, что работодатель выплатил работнику свою часть.
Аас отметил: ”Мы протестировали свою инфосистему, для того чтобы мы смогли одновременно принимать как можно больше ходатайств, и чтобы их рассмотрение проходило как можно быстрее”.
У работника есть право получить компенсацию заработной платы за два календарных месяца. Для ходатайства о компенсации работодатель должен подавать заявление за каждый месяц отдельно. Если работодатель прекратит трудовые отношения с работником по причине сокращения в том же календарном месяце, за который подается ходатайство о компенсации заработной платы, или в следующем месяце, то работодатель должен будет вернуть компенсацию кассе по безработице.
Дополнительная информация tth@tootukassa.ee или по телефону 15501
Письменная инструкция по заполнению ходатайства ЗДЕСЬ.
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