ВИДЕО | Эстонская касса по безработице: прием ходатайств о компенсации заработной платы начнется в понедельник

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел хочет донести до всех, что ходатайства должны подавать те работодатели, деятельность которых, исходя из обстоятельств чрезвычайного положения, значительно пострадала. ”Компенсация зарплаты предназначена для того, чтобы помочь работодателю пережить временные трудности, чтобы он не должен был сокращать работников или прекращать деятельность”, сказал он.

О компенсации заработной платы может ходатайствовать работодатель, который соответствует двум условиям из трех:

- оборот или доход в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, сократился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года;

- работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников;

- работодатель сократил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной заработной платы.

Касса по безработице компенсирует работнику, который работает по трудовому договору, 70% от прежнего размера его средней заработной платы, не более чем 1000 евро брутто в месяц, и не менее чем размер минимальной зарплаты. Тому работнику, который получит возмещение, работодатель обязан выплатить заработную плату в размере не менее 150 евро брутто. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.