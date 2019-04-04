04.04.2019, 19:30

ВИДЕО: Эстонская фирма Cleveron ведет борьбу с китайцами, которые нагло скопировали их посылочный автомат

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Cleveron
CleveronFoto: Anni Õnneleid

Cleveron неожиданно обнаружил, что одна китайская фирма на 90% скопировала их автомат роботов-курьеров, а также запатентовала его в Китае, пишет портал Geenius.

"Мы последние два года боремся с тем, что нашу продукцию постоянно копируют", — говорит председатель правления и основатель Cleveron Арно Кютт.

По его словам, они совершили такую ошибку, что не запатентовали его в Китае. "У нас есть дизайны, патенты этого товара как в Европе, так и в Северной Америке, но в Китай не взяли", — говорит он.

Читайте подробнее на портале Geenius.

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