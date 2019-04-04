04.04.2019, 19:30
ВИДЕО: Эстонская фирма Cleveron ведет борьбу с китайцами, которые нагло скопировали их посылочный автомат
Cleveron неожиданно обнаружил, что одна китайская фирма на 90% скопировала их автомат роботов-курьеров, а также запатентовала его в Китае, пишет портал Geenius.
"Мы последние два года боремся с тем, что нашу продукцию постоянно копируют", — говорит председатель правления и основатель Cleveron Арно Кютт.
По его словам, они совершили такую ошибку, что не запатентовали его в Китае. "У нас есть дизайны, патенты этого товара как в Европе, так и в Северной Америке, но в Китай не взяли", — говорит он.
Читайте подробнее на портале Geenius.