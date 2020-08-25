ВИДЕО | Elron провел испытания: поезда на участке Таллинн — Вильянди двигались со скоростью 140 км/ч(2)
Сегодня инфраструктурная компания Edelaraudtee в сотрудничестве с железнодорожным предприятием Elron провели скоростные испытания на нескольких отрезках линии Таллинн — Вильянди, где планируется в ближайшие годы повысить максимальную скорость поездов до 140 км/ч.
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