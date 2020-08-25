ВИДЕО | Elron провел испытания: поезда на участке Таллинн — Вильянди двигались со скоростью 140 км/ч

"Главная цель испытаний — получить информацию о том, как ведет себя поезд при движение на более высокой скорости по полотну Edelaraudtee, как при этом будет обеспечиваться максимальная безопасность пассажиров и какое влияние это окажет в будущем на графики движения поездов", — пояснил член правления Edelaraudtee Райн Каарьяс и добавил, что в ходе испытаний компания получает данные, которые нужно учитывать в будущем при проведении капитального ремонта.

Испытания проводились на прямых отрезках Лийва — Кийза, Тюри — Выхма и Выхма — Вильянди.

Сейчас на некоторых отрезках линии Таллинн — Вильянди можно разгоняться до 120 км/ч.