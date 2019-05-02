ВИДЕО | "Эйфория как в предшествовавшие кризису годы". Бывший президент Банка Эстонии: в экономике чувствуются признаки перегрева

Банк Эстонии завтра, 3 мая, отмечает свое 100-летие. По этому случаю четыре президента Банка Эстонии рассказывают в видеообращении центробанка, что они считают самыми большими вызовами экономики Эстонии.

По словам Липстока, самая важная текущая проблема Эстонии в том, чтобы все те, кто должен принимать решения, также чувствовали и признавали это. "И тогда, когда нужно формировать коалицию и бросаться налево и направо популистскими обещаниями", — сказал Липсток.

По словам нынешнего президента центробанка Ардо Ханнсона, экономическая ситуация сейчас удовлетворительная. Хотя некоторое время назад темп роста экономики был быстрее, текущее положение тоже хорошее и экономике Эстонии нужна от госучреждений стабильность.

Предприниматели указывают в качестве препятствующих обстоятельств безработицу и неопределенность в более широком смысле. По словам Ханнсона, рынок труда напряженный и останется таким. Рост экономики, по его словам, сейчас можно было бы немного замедлить, притормозить, чтобы позднее можно было снова нажать на газ.