ВИДЕО | Eesti Energia сделала крупные инвестиции в Польше: куплено 20 электростанций

Общая мощность приобретенных парков по производству солнечной энергии составляет 19,15 мегаватт. Этой энергии хватит для снабжения в течение года примерно 7000 домохозяйств.

Сооружение девяти парков уже завершено, строительство остальных находится в завершающей фазе, к осени они будут готовы.

Доля Enefit Green на польском рынке возобновляемой энергии незначительна, весь рынок оценивается в 1,2 гигаватта.

В числе перспективных рынков для развития предприятие считает также латвийский.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, расширение производства солнечной энергии — часть стратегии и амбициозного плана развития предприятия. С покупкой польских мощностей выработка энергии с помощью солнца достигнет 26 мегаватт.

Он добавил, что цель Eesti Energia - довести выработку электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников к 2023 году до 45%.

Что касается выхода Enefit Green на биржу, то, по словам Кярмаса, эта тема уже давно обсуждается с правительством, но о конкретных решениях говорить сейчас не приходится.