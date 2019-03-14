ВИДЕО DELFI | Светиться от счастья — теперь в прямом смысле слова. Эстонский дизайнер и новатор из списка Forbes представили светящееся платье

В среду в Tallinn Design House прошла презентация совместного экспериментального проекта предприятия Таллиннского Инкубатора творческой экономики Siret Disain и Лизы Ланг, пионера в области fashion-tech из Германии.

Сирет Эско и Лиза Ланг встретились в январе этого года, когда Лиза выступала в Таллинне. Лиза была вдохновлена вышивкой, которую делает Сирет, и у них родилась совместная идея сделать коллаборацию.

Пока что готов только один экземпляр, но у Сирет уже есть идеи для других предметов одежды для люксовой коллекции — в том числе и для мужчин. По словам Лизы, подобная смарт-одежда стоит на рынке в пределах 800-1500 евро, а здесь еще присутствует и ручная вышивка. Кто знает — возможно в будущем мы увидим одежду со встроенным считывателем для ID-карты или проездным для общественного транспорта.