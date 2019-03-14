14.03.2019, 16:41
ВИДЕО DELFI | Светиться от счастья — теперь в прямом смысле слова. Эстонский дизайнер и новатор из списка Forbes представили светящееся платье
Эстонский дизайнер Сирет Эско вместе с пионером в области fashion-tech Лизой Ланг создала инновационное платье, которое сочетает в себе искусную ручную вышивку и современные технологии. Это платье в прямом смысле слова заставит вас светиться и блистать на любом мероприятии. Delfi поговорил с дизайнерами о их совместном проекте.
В среду в Tallinn Design House прошла презентация совместного экспериментального проекта предприятия Таллиннского Инкубатора творческой экономики Siret Disain и Лизы Ланг, пионера в области fashion-tech из Германии.
Сирет Эско и Лиза Ланг встретились в январе этого года, когда Лиза выступала в Таллинне. Лиза была вдохновлена вышивкой, которую делает Сирет, и у них родилась совместная идея сделать коллаборацию.
Пока что готов только один экземпляр, но у Сирет уже есть идеи для других предметов одежды для люксовой коллекции — в том числе и для мужчин. По словам Лизы, подобная смарт-одежда стоит на рынке в пределах 800-1500 евро, а здесь еще присутствует и ручная вышивка. Кто знает — возможно в будущем мы увидим одежду со встроенным считывателем для ID-карты или проездным для общественного транспорта.
Визионер в области моды и технологий из Германии Лиза Ланг — создатель одежды, которая реагирует на текстовые сообщения, основатель марки ElektroCouture и компании ThePowerHouse, которая консультирует дизайнеров и предприятия в вопросах fashion-tech. Журнал Forbes включил ее в Европейский рейтинг ТОП-50 Самых влиятельных женщин в области технологий. Ланг расскажет о том, как сейчас новые технологии проникают в сферу моды и представит свой совместный проект с Таллиннским Инкубатором.
Марку Siret Disain создала дизайнер Сирет Эско, мастер бисерной вышивки с 18-летним опытом. Сирет переводит вдохновленную высокой модой вышивку на современный модный язык. Каждое ее изделие уникально, так как абсолютно вся вышивка делается вручную.