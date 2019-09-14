ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

В качестве одного из вариантов он предлагает инвестировать эти деньги, но в Эстонии такой возможности нет. ”Десяток компаний на бирже, есть какие-то возможности через банки, но даже это настолько ограничено, что по большому счету разумнее будет держать их в фондах. Но мы же не знаем всей этой структуры: когда можно будет взять деньги, на каких условиях, что будет с этими фондами”, — говорит эксперт.
Лувищук уверен, что реформу II пенсионной ступени проводить надо, но для этого необходимо все продумать, посовещаться с экспертами и просчитать все варианты. ”А то у нас получится как с реформой алкогольного акциза пару лет назад. Подняли, потеряли деньги, ужаснулись, вернули назад”, — приводит пример финансовый эксперт.
Возвращаясь к теме быстрых кредитов, эксперт поясняет, что в основном их берут люди, которым банки отказывают в кредитах. У быстрых кредитов, как правило, выше процентная ставка, а люди, которые их берут, находятся в группе риска.
Таким людям в будущем будет сложнее получить жилищный кредит. ”Тогда банку надо будет объяснить, зачем этот кредит был взят”, — говорит Лувищук.
Смотрите видео, в котором эксперт дает совет, как избавиться от быстрых кредитов.
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