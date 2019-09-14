14.09.2019, 08:05

ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

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что делать с деньгами из II пенсионной ступени
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 4

На состоявшемся 12 сентября Таллиннском бизнес-форуме финансовый эксперт Рон Лувищук рассказ в интервью Delfi, стоит ли Эстонии опасаться кризиса из-за кредитных нагрузок. Эксперт также дал совет тем, кто хочет побыстрее избавиться от быстрых кредитов.

Рон Лувищук считает, что нынешняя кредитная нагрузка жителей Эстонии и местных предприятий на данный момент небольшая, поэтому в ближайшее время кризис, как это было в 2009 году, нам не угрожает.

”Тот объем кредитов и те кредиты, которые берутся в Эстонии, не вызовут кризис, как это было в 2009 году”, — говорит финансовый эксперт, который поясняет, что причина кризиса десятилетней давности крылась в экономике США. В Америке был кризисный бум.

Лувищук считает, что нынешняя кредитная нагрузка Эстонии небольшая, особенно у предприятий, которые берут кредиты на развитие. Проблему эксперт видит в людях, которые не могут вернуть быстрые кредиты, взятые для покрытия каждодневных потребностей.

Как отмечает финансовый эксперт, эти кредиты являются частной проблемой, но не для экономики Эстонии. ”У меня периодически возникает мысль, что реформу II пенсионной ступени придумали для того, чтобы две группы бизнесменов получили деньги. Это девелоперы недвижимости и владельцы компаний по быстрым кредитам. Слушая логику и посыл инициаторов реформы, возникает вопрос: а зачем?” — рассуждает Лувищук, который и сам еще не определился, что делать с деньгами из II пенсионной ступени.

В качестве одного из вариантов он предлагает инвестировать эти деньги, но в Эстонии такой возможности нет. ”Десяток компаний на бирже, есть какие-то возможности через банки, но даже это настолько ограничено, что по большому счету разумнее будет держать их в фондах. Но мы же не знаем всей этой структуры: когда можно будет взять деньги, на каких условиях, что будет с этими фондами”, — говорит эксперт.

Лувищук уверен, что реформу II пенсионной ступени проводить надо, но для этого необходимо все продумать, посовещаться с экспертами и просчитать все варианты. ”А то у нас получится как с реформой алкогольного акциза пару лет назад. Подняли, потеряли деньги, ужаснулись, вернули назад”, — приводит пример финансовый эксперт.

Возвращаясь к теме быстрых кредитов, эксперт поясняет, что в основном их берут люди, которым банки отказывают в кредитах. У быстрых кредитов, как правило, выше процентная ставка, а люди, которые их берут, находятся в группе риска.

Таким людям в будущем будет сложнее получить жилищный кредит. ”Тогда банку надо будет объяснить, зачем этот кредит был взят”, — говорит Лувищук.

Смотрите видео, в котором эксперт дает совет, как избавиться от быстрых кредитов.

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