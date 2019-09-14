ВИДЕО DELFI | Финансовый эксперт рассказал, стоит ли Эстонии опасаться кризиса и как избавиться от быстрых кредитов

Рон Лувищук считает, что нынешняя кредитная нагрузка жителей Эстонии и местных предприятий на данный момент небольшая, поэтому в ближайшее время кризис, как это было в 2009 году, нам не угрожает.

”Тот объем кредитов и те кредиты, которые берутся в Эстонии, не вызовут кризис, как это было в 2009 году”, — говорит финансовый эксперт, который поясняет, что причина кризиса десятилетней давности крылась в экономике США. В Америке был кризисный бум.

Лувищук считает, что нынешняя кредитная нагрузка Эстонии небольшая, особенно у предприятий, которые берут кредиты на развитие. Проблему эксперт видит в людях, которые не могут вернуть быстрые кредиты, взятые для покрытия каждодневных потребностей.

Как отмечает финансовый эксперт, эти кредиты являются частной проблемой, но не для экономики Эстонии. ”У меня периодически возникает мысль, что реформу II пенсионной ступени придумали для того, чтобы две группы бизнесменов получили деньги. Это девелоперы недвижимости и владельцы компаний по быстрым кредитам. Слушая логику и посыл инициаторов реформы, возникает вопрос: а зачем?” — рассуждает Лувищук, который и сам еще не определился, что делать с деньгами из II пенсионной ступени.