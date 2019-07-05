05.07.2019, 07:10

ВИДЕО | Дегустация: какая отечественная клубника лучшая, а какая вообще без вкуса?

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rus.delfi.ee
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Поскольку сезон клубники подходит к концу, и на прилавках появились также поздние сорта, портал Kasulik отправился поутру на рынок, чтобы оценить — какой сорт этой любимой в народе ягоды обладает лучшим вкусом.

Ягоды купили на таллиннском Центральном рынке, там в данный момент можно найти четыре сорта выращенной в Эстонии клубники. В проверке на вкус участвовали ”полька”, ”азия”, ”сонсейшн” и ”румба”.

Посмотрите видео и узнайте, какой сорт заработал больше всего очков!

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