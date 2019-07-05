ВИДЕО | Дегустация: какая отечественная клубника лучшая, а какая вообще без вкуса?

Ягоды купили на таллиннском Центральном рынке, там в данный момент можно найти четыре сорта выращенной в Эстонии клубники. В проверке на вкус участвовали ”полька”, ”азия”, ”сонсейшн” и ”румба”.

Посмотрите видео и узнайте, какой сорт заработал больше всего очков!