05.07.2019, 07:10
ВИДЕО | Дегустация: какая отечественная клубника лучшая, а какая вообще без вкуса?(5)
Поскольку сезон клубники подходит к концу, и на прилавках появились также поздние сорта, портал Kasulik отправился поутру на рынок, чтобы оценить — какой сорт этой любимой в народе ягоды обладает лучшим вкусом.
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