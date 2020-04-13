13.04.2020, 14:14
ВИДЕО: Что ждет эстонскую экономику в ближайшие месяцы, и как повлияет кризис на предприятия?(12)
Сегодня директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг представила экономические результаты первого квартала, прогноз на следующее полугодие и оценку влияния COVID-19 на предприятия Эстонии. Результаты прокомментировал начальник отдела развития Министерства экономики и коммуникаций Каупо Реэде.
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