ВИДЕО | Bolt запускает услугу аренды электрических самокатов в Таллинне — смотрите, как арендовать

”Автомобиль не всегда является самым удобным транспортным средством. Например, короткие поездки в центре города можно совершить гораздо быстрее, дешевле и экологичнее на самокате. Миссия Bolt — создать лучшие способы передвижения в городских условиях. Если с использованием самокатов немного сократится количество машин в городе, то это принесет пользу и для окружающей среды, и для жителей города”, — говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.

Электрический самокат можно арендовать через то же привычное приложение Bolt, при помощи которого происходит заказ автомобиля. Для этого в приложении в правом верхнем углу следует выбрать иконку самоката, и приложение переключится в режим аренды самоката. Для того, чтобы разблокировать самокат, на котором вы собираетесь совершить поездку, следует отсканировать QR-код. При первой поездке приложение покажет инструкцию, как пользоваться услугой аренды самокатов.

Разблокирование самоката стоит 50 сентов, каждая минута использования — 10 сентов. Например, 10-минутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, будет стоить 1,5 евро. Использование самоката на протяжении одного дня будет стоить максимум 15 евро. По случаю запуска новой услуги в июне разблокирование самоката будет бесплатным.

Аренда самокатов будет доступна только для лиц, достигших 18 лет. ”По возможности мы рекомендуем передвигаться на самокатах на велосипедных дорожках. При передвижении на тротуарах мы рекомендуем учитывать скорость пешеходов и выбирать соответствующую скорость поездки, которая будет безопасная для всех. Как и в случае с любыми другими видами транспорта, ответственность за безопасность несет водитель при движении на электрическом самокате”, — сказал Виллиг.