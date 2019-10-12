12.10.2019, 19:36
ВИДЕО | "Более триллиона долларов каждый год"! Бывший олигарх Александр Лебедев рассказал, как в банках воруют деньги
В своем интервью Forbes бывший олигарх, бизнесмен и медиамагнат Александр Лебедев рассказал о своем крестовом походе против ФСБ, глобальных банков и аудиторов, а также о том, как заработать на африканских цветах и электрических лодках.
Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России. Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена. Лебедев прославился своими расследованиями произвола спецслужб в отношении банков, скандалом вокруг санации ”Российского капитала” и дракой с Сергеем Полонским, а также дерзкими бизнес-проектами вроде аналога McDonald's для адептов ЗОЖ .
"Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это ”глобальный финансовый апартеид”. Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было. В мире воровалось $20-30 млрд. Это не много. Сейчас воруется более триллиона долларов каждый год. Только в Африке воруют $100 млрд каждый год. Россия во всей этой системе составляет небольшую долю — 1%. Воруют в Китае, в Бразилии, в Мексике, в Нигерии, в Египте, в Зимбабве — где хотите. Вся эта система придумана не нами, не россиянами. Она придумана западными юристами. Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти ”фонсеки” в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co. — прим. Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы. Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире", — сказал Лебедев в интервью.
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