ВИДЕО | "Более триллиона долларов каждый год"! Бывший олигарх Александр Лебедев рассказал, как в банках воруют деньги

"Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это ”глобальный финансовый апартеид”. Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было. В мире воровалось $20-30 млрд. Это не много. Сейчас воруется более триллиона долларов каждый год. Только в Африке воруют $100 млрд каждый год. Россия во всей этой системе составляет небольшую долю — 1%. Воруют в Китае, в Бразилии, в Мексике, в Нигерии, в Египте, в Зимбабве — где хотите. Вся эта система придумана не нами, не россиянами. Она придумана западными юристами. Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти ”фонсеки” в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co. — прим. Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы. Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире", — сказал Лебедев в интервью.

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