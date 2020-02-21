ВИДЕО | Автоматизированная инфосистема Кассы по безработице принимает решение о распределении денег за секунды

Касса по безработице выплатила в прошлом году более чем 150 000 людям пособий и возмещений в сумме свыше 358 млн евро. Более умная система помогает уменьшить риск, что из-за ошибочно введенных данных выплата какого-либо важного пособия задержится.

”Для многих из этих тысяч людей выплачиваемое пособие является единственным источником дохода, поэтому любые ошибки и нарушения в работе недопустимы. Таким образом, для нас при создании системы наиболее критическим вопросом является то, как мы гарантируем в любой момент времени стабильную работу и безопасность платформы”, — пояснил Лаури Эско, руководитель дивизиона фирмы Finestmedia, разработавшей систему.

По словам Эско, новая система помогает сэкономить ценное рабочее время работников Кассы по безработице, которое до сих пор уходило на ввод данных вручную и проверку информации, содержащейся в ходатайствах. Поскольку новая инфосистема проверяет соответствие данных с запросами, сделанными в разные регистры, то она в случае успешного завершения проверки принимает решение совершенно самостоятельно: имеет ли человек право на возмещение, в течение какого периода и в каком размере.

Новейшая система значительно ускоряет также утверждение решений. ”До сих пор член правления подтверждал пакет решений вручную своей цифровой подписью. Теперь же система проверяет корректность всех данных и подтверждает пакет решений автоматически цифровой печатью учреждения, которая имеет юридически равную с подписью силу”, — сказал представитель Finestmedia.