21.02.2020, 09:25

ВИДЕО | Автоматизированная инфосистема Кассы по безработице принимает решение о распределении денег за секунды


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Инфосистема Кассы по безработице, созданная по инициативе эстонской ИТ-фирмы Finestmedia, полностью автоматизировала начисление многих пособий и возмещений — система проверяет ходатайства, поданные в электронной кассе по безработице, за считанные секунды и сразу же выносит решение по возмещениям.

Касса по безработице выплатила в прошлом году более чем 150 000 людям пособий и возмещений в сумме свыше 358 млн евро. Более умная система помогает уменьшить риск, что из-за ошибочно введенных данных выплата какого-либо важного пособия задержится.

”Для многих из этих тысяч людей выплачиваемое пособие является единственным источником дохода, поэтому любые ошибки и нарушения в работе недопустимы. Таким образом, для нас при создании системы наиболее критическим вопросом является то, как мы гарантируем в любой момент времени стабильную работу и безопасность платформы”, — пояснил Лаури Эско, руководитель дивизиона фирмы Finestmedia, разработавшей систему.

По словам Эско, новая система помогает сэкономить ценное рабочее время работников Кассы по безработице, которое до сих пор уходило на ввод данных вручную и проверку информации, содержащейся в ходатайствах. Поскольку новая инфосистема проверяет соответствие данных с запросами, сделанными в разные регистры, то она в случае успешного завершения проверки принимает решение совершенно самостоятельно: имеет ли человек право на возмещение, в течение какого периода и в каком размере.

Новейшая система значительно ускоряет также утверждение решений. ”До сих пор член правления подтверждал пакет решений вручную своей цифровой подписью. Теперь же система проверяет корректность всех данных и подтверждает пакет решений автоматически цифровой печатью учреждения, которая имеет юридически равную с подписью силу”, — сказал представитель Finestmedia.

По словам члена правления Кассы по безработице Эрика Ааса, новая система ежемесячно принимает в среднем 1350 автоматических решений о начислении страховых возмещений по безработице и 1215 решений о прекращении выплаты возмещения по безработице.

”Количество решений, принятых полностью автоматически, сегодня составляет 50% от всех решений, касающихся страховых возмещений и пособий по безработице. Я уверен, что со временем и с улучшением качества вводимых данных эта доля вырастет и инфосистема будет выносить преобладающее большинство решений по возмещению”, — сказал Аас.

Новейшие цифровые решения Кассы по безработице уже успели обратить на себя внимание, например, Эстонское объединение качества присвоило Кассе по безработице за автоматизацию процесса выдачи возмещений по безработице титул ”Дело качества 2019”. Создание инфосистемы страхования от безработицы и разработку полностью автоматического цифрового решения для Кассы по безработице реализовали фирмы Finestmedia и Datel.

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