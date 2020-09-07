Видение будущего Huawei: супер-устройство, придающее новое значение совместимости

Всего несколько лет назад искусственный интеллект (ИИ) ассоциировался у многих с научно-фантастическими фильмами, но сегодня он присутствует практически повсюду, существенно меняя нашу повседневную жизнь. Далеко ходить за примерами не нужно – именно благодаря преимуществам ИИ все наши смарт-устройства могут связываться между собой, создавая единую экосистему и открывая неограниченные возможности для интеграции технологий.

Технологическая компания Huawei представила свою новейшую стратегию искусственного интеллекта под названием Seamless AI Life, являющуюся секретом полной совместимости потребительских устройств. Важную роль в этом играет MateBook X Pro – ноутбук с огромным экраном и инновационной функциональностью работы с несколькими устройствами.

Устройство, позволяющее заглянуть в будущее

2020 год знаменует собой начало новой эры смарт-жизни, опирающейся на небывалые технологии 5G, передовой искусственный интеллект и, конечно же, тесную интеграцию устройств. По мере роста бизнеса смартфонов, компьютеров и других устройств Huawei к 2030 году планирует совершить революцию, которая изменит то, как мы используем технологии. Первым шагом к достижению этой цели является разработка новой стратегии искусственного интеллекта.

Huawei

Новый подход прекрасно иллюстрирует недавно появившийся на эстонском рынке ноутбук MateBook X Pro. «Наш последний продукт, MateBook X Pro, является отличным примером глубокой интеграции нескольких устройств, поскольку Huawei Share позволяет пользователю одним касанием передавать содержимое экрана телефона на ноутбук. Помимо совместной работы на нескольких экранах, решение позволяет совершать видеозвонки и получать уведомления о входящих вызовах на любом из устройств, открывая документы на телефоне с помощью приложений ноутбука и продолжая редактировать их с помощью компьютерных программ», - сказала менеджер по тренингу Huawei Екатерина Мишина.

Опираясь на мощные вычислительные и системные возможности MateBook X Pro, компания Huawei смогла устранить проблемы, способные возникнуть при совместной работе, что позволяет в полной мере использовать все возможности. Клавиатура ноутбука, камера, микрофон и мышь стали еще более удобными для пользователя: теперь они выступают в качестве аксессуаров для смартфона – подключив MateBook к смартфону Huawei, вы можете использовать возможности компьютерных аксессуаров в телефоне.

По словам Екатерины Мишиной, другие технические параметры также играют большую роль в обеспечении взаимодействия оборудования. «Объединяя устройства, мы хотим в полной мере использовать их возможности, чтобы работать более продуктивно и пользоваться разнообразными развлекательными возможностями. MateBook X Pro включает в себя ряд инноваций, в том числе беспрецедентное 91% соотношение экрана к корпусу. Его 13,9-дюймовый дисплей имеет высокое разрешение 3K (3000x2000) и контрастность 1500:1, предлагая беспрецедентные впечатления от просмотра контента и позволяя пользователю максимально использовать объединенные возможности ноутбука и смартфона».

Huawei

Новая смарт-жизнь

Кроме того, по словам менеджера по тренингу Huawei, каждая стратегия должна основываться на некоторых объединяющих элементах. «В основе будущей стратегии Huawei лежит смартфон, который в настоящее время поддерживает наиболее передовые представленные на рынке технологии искусственного интеллекта. Стратегия предусматривает подключение смартфона к восьми повседневным смарт-устройствам, включая другие смартфоны, компьютеры, наушники и планшеты. Все они объединяются посредством решений Huawei Share и Huawei HiLink так же, как функция использования нескольких экранов позволяет пользователю подключаться к другому устройству, например с ноутбука MateBook X Pro, и работать с экрана компьютера на смартфоне», - отмечает Мишина.

Приоритет Huawei в разработке продуктов и услуг не изменился – даже при создании новой стратегии упор по-прежнему делается на пользователей и простоту использования. Таким образом, помимо обеспечения возможности совместимости устройств, стратегия также охватывает ключевые аспекты повседневной жизни, такие как умные дома, мобильные офисы, спорт, здоровье, путешествия и экологичный образ жизни. «При разработке различных сценариев использования мы не забыли и о безопасности, и поэтому обеспечиваем гармоничную работу всех технических и программных решений. Это дает пользователю новые возможности для работы, развлечений, общения и обмена данными», - сказала Мишина.

В будущем Huawei продолжит стремиться к постоянному развитию цифровых решений, предлагая инновации, которые сделают повседневную жизнь проще не только для отдельных людей и их близких, но и в гораздо большем масштабе – создавая единую экосистему по всему миру.