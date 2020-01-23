Вице-премьер Украины: курс на ЕС делает экономику страны сильнее

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил мнение, что курс на вступление в Евросоюз позволяет украинской экономике стать сильнее. Об этом он написал в своем Facebook.
По словам политика, курс на членство в ЕС является ”неизменным и необратимым”.
”Именно этот курс делает нашу экономику сильнее, открывает новые возможности для иностранных инвестиций в Украину и для украинского экспорта в ЕС и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благосостояния граждан”, — написал Кулеба.
Он также отметил, ссылаясь на последние опросы, что 64% украинцев поддерживают этот курс.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил поменять Великобританию на Украину в ЕС.
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