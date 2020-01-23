Вице-премьер Украины: курс на ЕС делает экономику страны сильнее

По словам политика, курс на членство в ЕС является ”неизменным и необратимым”.

”Именно этот курс делает нашу экономику сильнее, открывает новые возможности для иностранных инвестиций в Украину и для украинского экспорта в ЕС и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благосостояния граждан”, — написал Кулеба.

Он также отметил, ссылаясь на последние опросы, что 64% украинцев поддерживают этот курс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил поменять Великобританию на Украину в ЕС.