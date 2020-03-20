20.03.2020, 14:30

Ветреный год: в прошлом году шторм причинил на 40% больше ущерба


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Torm 15.09.2019
Torm 15.09.2019Foto: Ilmar Saabas

Статистика страхования Seesam показывает, что необычайно теплая и штормовая поздняя осень минувшего года привела к увеличению ущерба, нанесенного штормом, почти в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Хотя возмещение части ущерба еще ожидается, уже сейчас сумма выплаченных компенсаций на треть больше, чем годом раньше.

По словам менеджера отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден, 2019 год стал для страховых компаний нетипичным. ”Если обычно в зимнее время ущерб чаще наносит снег, то в этом сезоне страховые компании в основном занимаются возмещением ущерба, нанесенного штормом. Например, в декабре 2018 года мы не зарегистрировали ни одного случая ущерба, нанесенного штормом, а в последний месяц 2019 года нам поступило 43 заявления, обусловленных именно этим”, — отметила она.

Основными регионами, пострадавшими от шторма, по словам Дагмар Гильден, стали волости Харку и Виймси, прибрежные зоны Западной Эстонии, а также Тарту, где штормы нанесли ущерб нескольким домохозяйствам. ”Сильные штормы, прежде всего, ломают заборы, особенно такие, которые еще до шторма находились в плохом состоянии, а также повреждают крыши”, — перечислила эксперт наиболее распространенные виды ущерба. По ее словам, ущерб зачастую можно предотвратить или свести к минимуму. Например, батуты и садовую мебель часто оставляют во дворе ждать лета, но достаточно одного порыва сильного ветра, чтобы эти предметы поднялись в воздух, разрушая все на своем пути.

”Из-за штормового ветра будет разумно при наступлении осени убрать незакрепленную садовую мебель и батуты на хранение. Еще одна важная мера предотвращения ущерба, нанесенного штормом, — это проверка состояния крыш, чтобы у них не было свободных или оголенных краев и других видимых повреждений”, — отметила Гильден. При штормовой погоде такие повреждения начинают пропускать воду, а во время шторма есть опасность, что ветер ”ухватится” за свободный край и унесет с собой большую часть крыши.

Хотя минувший год привлек внимание большим объемом повреждений, нанесенных штормами, представитель Seesam признает, что все зарегистрированные у них до сих пор случаи ущерба были скорее счастливыми случайностями, так как средняя сумма ущерба составляет 1500 евро, а самые крупные случаи остаются в пределах 5000 евро.

Изменение климата заставляет пересмотреть условия договоров страхования


”Уже сейчас видно, что естественная смена времен года нарушена, и волны жары, периоды засухи, а также экстремальные штормы и проливные дожди становятся уделом не только дальних стран, но и Эстонии. В связи с этом стоимость страхования домов в прибрежных зонах растет”, — сообщила Гильден.

Кроме того, штормы заставляют серьезно задумываться о прочности зданий, и, очевидно, страховые компании рано или поздно начнут уделять серьезное внимание и этому риску.

”Мы точно не перестанем страховать какую-то определенную часть здания или здание с определенным расположением, но требования к строительству и обслуживанию здания могут стать более строгими”, — предсказала Гильден, по словам которой начавшийся год тоже будет богат штормами и уже принес с собой лавину заявлений об ущербе, нанесенном штормом. ”За первые два месяца нам поступила четверть от общего количества заявлений за прошлый год”, — сообщила она.

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