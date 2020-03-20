Ветреный год: в прошлом году шторм причинил на 40% больше ущерба

”Из-за штормового ветра будет разумно при наступлении осени убрать незакрепленную садовую мебель и батуты на хранение. Еще одна важная мера предотвращения ущерба, нанесенного штормом, — это проверка состояния крыш, чтобы у них не было свободных или оголенных краев и других видимых повреждений”, — отметила Гильден. При штормовой погоде такие повреждения начинают пропускать воду, а во время шторма есть опасность, что ветер ”ухватится” за свободный край и унесет с собой большую часть крыши.

Хотя минувший год привлек внимание большим объемом повреждений, нанесенных штормами, представитель Seesam признает, что все зарегистрированные у них до сих пор случаи ущерба были скорее счастливыми случайностями, так как средняя сумма ущерба составляет 1500 евро, а самые крупные случаи остаются в пределах 5000 евро.

Изменение климата заставляет пересмотреть условия договоров страхования



”Уже сейчас видно, что естественная смена времен года нарушена, и волны жары, периоды засухи, а также экстремальные штормы и проливные дожди становятся уделом не только дальних стран, но и Эстонии. В связи с этом стоимость страхования домов в прибрежных зонах растет”, — сообщила Гильден.

Кроме того, штормы заставляют серьезно задумываться о прочности зданий, и, очевидно, страховые компании рано или поздно начнут уделять серьезное внимание и этому риску.

”Мы точно не перестанем страховать какую-то определенную часть здания или здание с определенным расположением, но требования к строительству и обслуживанию здания могут стать более строгими”, — предсказала Гильден, по словам которой начавшийся год тоже будет богат штормами и уже принес с собой лавину заявлений об ущербе, нанесенном штормом. ”За первые два месяца нам поступила четверть от общего количества заявлений за прошлый год”, — сообщила она.