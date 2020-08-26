Ветеринарно-пищевой департамент запретил продажу трех видов оливкового масла

В ходе контроля были проверены качество и состав оливкового масла первого отжима высшего качества, и их соответствие маркировке. Кроме несоответствующих маркировке продуктов было также выявлено одно масло, безопасность которого не было доказана, то есть которое запрещено продавать на этапе розничной торговли.

Маркировке не соответствовало оливковое масло первого отжима

GOURMANTE Extra Virgin Olive Oil (номер партии L07103, срок годности 12.12.2020, произведено в Греции), которое было более низкого качества и не было допущено к продаже на этапе розничной торговли. Поставщика обязали отозвать партию, а покупатели могут вернуть масло этой партии в магазин.

Оливковое масло первого отжима GAEA (произведено Греции) и Pietro Coricelli traditional unfiltred extra virgin olive oil (произведено в Италии) также оказались более низкого качества, чем указано в маркировке. Партии будут изъяты из продажи, так как тут имеет место обман потребителей.

Пробы оливкового масла были взять в феврале и июле и отправлены на анализ. Так как в случае оливкового масла требуется анализ 70 различных показателей, в том числе запаха, внешнего вида и вкуса, то получение результата занимает много времени. Результаты анализа были получены в августе.