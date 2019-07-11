Ветеринарно-пищевой департамент тоже обнаружил в клубнике с хутора Сепакыртси запрещенные вещества

В выращенной на хуторе Сепакыртси ягоде были обнанаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответсвенно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) 28 июня сам взял с Центрального рынка выращенную на хуторе Сепакыртси клубнику на анализ и лаборатория Центра сельскохозяйственных исследований обнаружила в данных образцах следы дитиокарбомата — пестицида, используемого для защиты растений. Но содержание его было в пределах нормы, сообщает VTA. В Эстонии дитиокарбоматы не разрешено использовать при выращивании клубники.

Профессор Сельскохозяйственного университета Тыну Пюсса пояснил, что дитиокарбоматы используются за защиты растений от грибковых заболеваний. Представляет опасность для гормонной системы человека.

Сельскохозяйственный департамент тоже взял на анализ клубнику, непосредственно с поля хутора, и там химию не обнаружили. Хозяйка хутора клятвенно заверяет, что ничем растения не опыляла.

Поскольку в двух образцах клубники, взятых на рынке, были обнаружены остатки химических средств, а проба, взятая непосредственно с поля, оказалась ”чистой”, специалисты департамента подозревают, что на рынке на самом деле продавалась импортная ягода, которую выдавали за эстонскую. Расследование продолжается. ”Мы сделаем всё, чтобы выяснить истину”, — заверили в департаменте.