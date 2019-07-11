11.07.2019, 18:10

Ветеринарно-пищевой департамент тоже обнаружил в клубнике с хутора Сепакыртси запрещенные вещества

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rus.delfi.ee
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Ветеринарно-пищевой департамент тоже обнаружил в клубнике с хутора Сепакыртси запрещенные вещества
Erakogu

Как уже сообщалось, 18 июня газета Maaleht произвела на таллиннском рынке закупку клубники из Эстонии, Греции и Польши и отправила ее на лабораторный анализ. В эстонской клубнике обнаружились запрещенные химикаты. Сегодня стали известны результаты анализа Ветеринарно-пищевого департамента (VTA).

В выращенной на хуторе Сепакыртси ягоде были обнанаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответсвенно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) 28 июня сам взял с Центрального рынка выращенную на хуторе Сепакыртси клубнику на анализ и лаборатория Центра сельскохозяйственных исследований обнаружила в данных образцах следы дитиокарбомата — пестицида, используемого для защиты растений. Но содержание его было в пределах нормы, сообщает VTA. В Эстонии дитиокарбоматы не разрешено использовать при выращивании клубники.

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Профессор Сельскохозяйственного университета Тыну Пюсса пояснил, что дитиокарбоматы используются за защиты растений от грибковых заболеваний. Представляет опасность для гормонной системы человека.

Сельскохозяйственный департамент тоже взял на анализ клубнику, непосредственно с поля хутора, и там химию не обнаружили. Хозяйка хутора клятвенно заверяет, что ничем растения не опыляла.

Поскольку в двух образцах клубники, взятых на рынке, были обнаружены остатки химических средств, а проба, взятая непосредственно с поля, оказалась ”чистой”, специалисты департамента подозревают, что на рынке на самом деле продавалась импортная ягода, которую выдавали за эстонскую. Расследование продолжается. ”Мы сделаем всё, чтобы выяснить истину”, — заверили в департаменте.

За представление неверных данных, касающихся пищевых продуктов, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 2600 евро. За нарушения предъявляемых к продуктам требований — на сумму до 3200 евро.

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