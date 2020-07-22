Весной у множества жителей Эстонии истекает срок давности долговых обязательств

Срок давности истекает у задолженностей старше десяти лет. Если ранее срок действия долов по потребительским займам истекал через 30 лет, то после принятых в 2011 году поправок к закону — через 10. Новый срок давности применяется как ко всем будущим, так и старым долгам. 5 апреля исполняется 10 лет с момента введения нового порядка.

В основном речь идет о гражданско-правовых требованиях, например, невыплаченных потребительских кредитах. Такие долги имеются не у одной тысячи человек, при этом у одного человека может быть несколько долговых обязательств.

Порядок прекращения производства по гражданско-правовым долговым обязательствам суровее, чем по платежным. В случае истечения срока действия налоговых задолженностей, денежных штрафов за проступки (например, нарушение ПДД) и денежных наказаний за уголовные преступления соответствующие процедуры прекращаются автоматически, то есть судебный исполнитель сам прекращает процессуальные действия и в суд обращаться не надо.

А вот для оформления истечения срока действия долга, например, за быстрый кредит, необходимо обратиться в суд. Как пояснила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Керту Лаадога, если кредитодатель не согласен простить долг, должнику нужно подать против него иск о признании принудительного взыскания недопустимым, поскольку по закону судебный исполнитель не имеет права по собственной инициативе прекращать производство по гражданско-правовым задолженностям.

По словам Лаадога, истечение срока действия долга лишь позволяет должнику отказаться от исполнения своих обязательств, но не аннулирует сам долг. Кредитодатель просто лишается возможности востребовать его при помощи судебного исполнителя.

По словам консультанта по вопросам задолженностей Лейли Йыгева не все должники в состоянии самостоятельно провести данный процесс. Несмотря на то, что юридическую помощь можно получить, например, на портале juristaitab.ee, это тоже может оказаться для многих слишком сложным. Таким образом, как все будет происходить на практике, пока неясно.

Лаадога говорит, что осенью Министерство юстиции представит свои предложения по оптимизации процесса, однако базовый принцип останется: в случае разногласий между должником и кредитодателем относительно срока давности долга следует обращаться в суд.