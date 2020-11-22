Весной истекает срок давности по тысячам долгов. Мошенники только этого и ждут?

По оценке адвоката и инвестора Индрека Наура, от своих долгов смогут избавиться порядка 30 000 человек, для которых истечет срок давности по требованиям, следующим из исполнительных документов десятилетней давности. Однако на самом деле не стоит думать, что 5 апреля 2021 года долги волшебным образом исчезнут.

Пинк пояснил, что срок требования истекает только в том случае, если судебный пристав за 10 лет не смог стребовать с должника ни цента, а тот обратился в суд с заявлением о том, чтобы признать просроченным возбужденное против него исполнительное производство.

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