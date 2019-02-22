Весна близко! Бизнесмен предлагает жителям Эстонии инвестировать в березовый сок

Те, у кого нет времени и возможности самостоятельно собирать березовый сок, могут приобрести долю в семейном предприятии — для удовлетворения растущего глобального спроса BirchLagoon начинает привлечение новых инвестиций через краудфандинговую платформу Fundwise, сообщается в пресс-релизе BirchLagoon.

”Подготовка к сбору березового сока начинается ранней весной, когда на деревьях закрепляют предназначенные для сбора сока шланги. В сутки планируется собирать от 4000 до 5000 литров сока, поскольку период сбора короткий и длится всего 3-4 недели”, — сказал исполнительный директор предприятия Райн Комлев. Этой весной поставлена цель собрать 100 000 литров березового сока.

По оценке производителя, к 2020 году объем глобального рынка т.н. ”древесной воды” (tree water) достигнет 1 миллиарда долларов. BirchLagoon планирует привлечь до 120 000 евро инвестиций, чтобы расширить производство и инвестировать в маркетинг, готовясь удовлетворять растущий спрос. Несмотря на популярность березового сока, до сих пор компания BirchLagoon является единственным его производителем в Эстонии, получившим отличительный знак ”Ehtne talutoit” (”Настоящий хуторской продукт”).

В марте и апреле — в период сбора березового сока — семейное предприятие посвящает все свое время сбору сока и его транспортировке на холодный склад. Сегодня мощности позволяют подготавливать к продаже не более 300 бутылок в день. Средства, которые будут собраны через краудфандинговую платформу Fundwise, будут инвестированы в увеличение мощностей по сбору сока и разливочные устройства, что позволит увеличить производственные мощности в десять раз.