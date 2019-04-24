24.04.2019, 11:20

Весь автопарк Tulika Grupp будет состоять из автомобилей с альтернативным топливом


rus.delfi.ee
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Arestimist ootavad taksod politsei hoovil
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Предприятие Amserv Auto передало Tulika Grupp первые гибридные автомобили Corolla, что является первым этапом постепенного перевода всего автопарка Tulika Takso, состоящего из 300 автомобилей, на альтернативные топлива. Замена автопарка завершится к концу следующего года.

В ходе первого этапа в обновление автопарка инвестируют 3,3 млн евро, что позволит в этом году приобрести 165 автомобилей марки Toyota.

По словам члена правления Tulika Takso Мати Саара, предприятие отслеживает мировые тренды и поэтому в качестве приоритетов взяты бережное отношение к окружающей среде и экономия топлива. ”Цель Tulika Takso — к концу 2020 года стать первым предприятием таксоизвоза Эстонии, автопарк которого состоит только из гибридных и автомобилей, которые ездят на газе”, — сказал Саар.

Следующие 20 автомобилей, которые начнут ездить по нашим улицам с логотипом Tulika, будут Camry — это ведущая модель Toyota, которая после 14-летнего перерыва вновь вернулась на рынок Европы. Все приобретаемые Tulika гибридные автомобили будут марки Toyota. Также в этом году Amserv Auto передаст Tulika еще 65 автомобилей Toyota Avensis, оснащенных LPG-оборудованием — это последние Avensis, которые прибудут в Эстонию. Всего в этом году клиентов Tulika Takso будут перевозить 165 автомобилей Toyota, работающих на альтернативном топливе. Tulika продолжит регулярное обновление автопарка каждые два года, чтобы обеспечить удобство как клиентам, так и таксистам.

По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, Toyota и Tulika разделяют множество ценностей, главные из которых — это бережное отношение к окружающей среде и безопасность. ”Работа таксистов весьма интенсивна, поскольку услуга таксоперевозок должна быть доступна круглосуточно, также ситуации на дорогах не всегда простые, поэтому технологии служат помощью для водителя и незаменимы для предотвращения столкновений. Очень высокие стандарты безопасности Toyota полностью отвечают требованиям качества Tulika Takso и обеспечивают клиенту спокойную поездку”, — подтвердил Ныммик.

”Для обновления автопарка мы сознательно выбрали модели Toyota, отвечающие очень высоким стандартам безопасности, поскольку для обслуживающего предприятия безопасность и удобство клиентов являются самыми большими приоритетами”, — сказал Саар. По его словам, обновление автопарка также косвенно усиливает имидж Эстонии, как инновационного государства. ”Tulika Takso уже более 10 лет является надежным партнером важнейших инфраструктурных объектов Эстонии — Таллиннского аэропорта и Таллиннского порта, и первое соприкосновение туристов с Эстонией — это как раз поездка на такси в отель”, — говорит Саар. Также Tulika хочет внести свой вклад в таллиннскую программу предпочтения дружелюбного к окружающей среде общественного транспорта, согласно которой на остановках такси на улицах Виру и Нигулисте клиентов могут ожидать только электро- и гибридные такси.

ТОП

Tulika Takso является старейшим и крупнейшим предприятием таксоизвоза Эстонии, которое предлагает свои услуги как с помощью легковых автомобилей, так и микроавтобусов с 1993 года. По номеру 1200 заказать такси можно не только в Таллинне, но также и в Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере и Вильянди. Значительный прирост клиентов такси произошел за счет использования приложения Taxofon, которое принадлежит Tulika Takso и Tallink Takso. Автопарк Tulika состоит из более 300 автомобилей, наибольшая часть которых не старше 2,5 лет.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.

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