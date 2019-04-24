Весь автопарк Tulika Grupp будет состоять из автомобилей с альтернативным топливом

Следующие 20 автомобилей, которые начнут ездить по нашим улицам с логотипом Tulika, будут Camry — это ведущая модель Toyota, которая после 14-летнего перерыва вновь вернулась на рынок Европы. Все приобретаемые Tulika гибридные автомобили будут марки Toyota. Также в этом году Amserv Auto передаст Tulika еще 65 автомобилей Toyota Avensis, оснащенных LPG-оборудованием — это последние Avensis, которые прибудут в Эстонию. Всего в этом году клиентов Tulika Takso будут перевозить 165 автомобилей Toyota, работающих на альтернативном топливе. Tulika продолжит регулярное обновление автопарка каждые два года, чтобы обеспечить удобство как клиентам, так и таксистам.

По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, Toyota и Tulika разделяют множество ценностей, главные из которых — это бережное отношение к окружающей среде и безопасность. ”Работа таксистов весьма интенсивна, поскольку услуга таксоперевозок должна быть доступна круглосуточно, также ситуации на дорогах не всегда простые, поэтому технологии служат помощью для водителя и незаменимы для предотвращения столкновений. Очень высокие стандарты безопасности Toyota полностью отвечают требованиям качества Tulika Takso и обеспечивают клиенту спокойную поездку”, — подтвердил Ныммик.

”Для обновления автопарка мы сознательно выбрали модели Toyota, отвечающие очень высоким стандартам безопасности, поскольку для обслуживающего предприятия безопасность и удобство клиентов являются самыми большими приоритетами”, — сказал Саар. По его словам, обновление автопарка также косвенно усиливает имидж Эстонии, как инновационного государства. ”Tulika Takso уже более 10 лет является надежным партнером важнейших инфраструктурных объектов Эстонии — Таллиннского аэропорта и Таллиннского порта, и первое соприкосновение туристов с Эстонией — это как раз поездка на такси в отель”, — говорит Саар. Также Tulika хочет внести свой вклад в таллиннскую программу предпочтения дружелюбного к окружающей среде общественного транспорта, согласно которой на остановках такси на улицах Виру и Нигулисте клиентов могут ожидать только электро- и гибридные такси.

ТОП

Tulika Takso является старейшим и крупнейшим предприятием таксоизвоза Эстонии, которое предлагает свои услуги как с помощью легковых автомобилей, так и микроавтобусов с 1993 года. По номеру 1200 заказать такси можно не только в Таллинне, но также и в Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере и Вильянди. Значительный прирост клиентов такси произошел за счет использования приложения Taxofon, которое принадлежит Tulika Takso и Tallink Takso. Автопарк Tulika состоит из более 300 автомобилей, наибольшая часть которых не старше 2,5 лет.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.