VERSUS | Опасно ли снижение алкогольного акциза для здоровья населения?

Юри Яансон, депутат Рийгикогу (Партия реформ)

ДА

"Акцизы созданы для того, чтобы сделать потребление какого-либо товара как можно более неудобным. Но теперь может случиться такая вещь, что цена на водку, цена на крепкий алкоголь в Эстонии в следующем году или уже во второй половине этого года будет ниже, чем в Латвии. И это теперь точно не отвечает интересам здоровья населения.

Представитель врачей предупредил о дополнительном вреде. И к этому предупреждению следует относиться очень серьезно. Исходя из исследования KPMG, прежде всего следовало бы сосредоточиться на снижении основной проблемы, акциза на пиво.

В принципе, речь идет о правильном направлении, исправлении ошибок, но поскольку это исправление ошибок таит в себе очень большие риски, то я этот законопроект поддержать точно не могу".