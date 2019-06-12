12.06.2019, 08:45

VERSUS | Опасно ли снижение алкогольного акциза для здоровья населения?

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VERSUS | Опасно ли снижение алкогольного акциза для здоровья населения?
Foto: Tiit Blaat

Из речей на втором чтении законопроекта о снижении алкогольного акциза в Рийгикогу. Законопроект предусматривает снижение ставок акциза на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25% с целью обуздать приграничную торговлю.

Юри Яансон, депутат Рийгикогу (Партия реформ)

ДА

"Акцизы созданы для того, чтобы сделать потребление какого-либо товара как можно более неудобным. Но теперь может случиться такая вещь, что цена на водку, цена на крепкий алкоголь в Эстонии в следующем году или уже во второй половине этого года будет ниже, чем в Латвии. И это теперь точно не отвечает интересам здоровья населения.

Представитель врачей предупредил о дополнительном вреде. И к этому предупреждению следует относиться очень серьезно. Исходя из исследования KPMG, прежде всего следовало бы сосредоточиться на снижении основной проблемы, акциза на пиво.

В принципе, речь идет о правильном направлении, исправлении ошибок, но поскольку это исправление ошибок таит в себе очень большие риски, то я этот законопроект поддержать точно не могу".

Айвар Кокк, депутат Рийгикогу, председатель финансовой комиссии (Isamaa)

НЕТ

"С большой вероятностью потребление в Южной Эстонии уменьшится, потому что все, кто ездил закупаться на границу, покупали все-таки немного больше, чем было нужно. Если обычно какой-нибудь мужчина в пятницу покупал два пива себе в холодильник, то теперь у него в подвале было этих six-pack больше двух или трех, и тогда, может быть, возникает и более сильная жажда. Я точно надеюсь, что потребление уменьшится.

Может быть, вопрос в Северной Эстонии; здесь, несомненно, очень немногие люди ездили потреблять алкоголь на границу Латвии. Повлияет ли теперь эта цена на жителей Харьюмаа и Таллинна? Я надеюсь, что не повлияет в сторону выпивки. [---] Я верю, что житель Эстонии - культурный человек, большинство жителей Эстонии умеет разумно потреблять алкоголь".

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