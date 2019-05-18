Венесуэла распродает свое золото

По данным агентства, 13 мая Венесуэла продала 9,7 т золота, а 10 мая — 4 т. Отмечается, что сумма сделок составила $570 млн. Страны-покупатели золота не называются.

В агентстве добавили, что Венесуэла сократила свои золотовалютные резервы до минимального за 29 лет уровня, $7,9 млрд.

Источник агентства уточнил, что венесуэльские власти намерены потратить вырученные средства для финансирования импорта.

В апреле агентство Reuters сообщало, что из хранилищ Венесуэлы были вывезены 8 т золота для продажи.