Великобритания потеряла из-за "Брекзита" более 100 млрд евро

Из-за предстоящего "Брекзита" британская экономика с момента проведения референдума потеряла приблизительно 87 млрд фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около 101,4 млрд евро. К такому выводу пришли аналитики американского банка Goldman Sachs. Соответствующий доклад был опубликован в понедельник, 1 апреля.

Как следует из документа, с июня 2016 года Соединенное Королевство еженедельно теряло почти 700 млн евро из-за решения британцев выйти из Евросоюза. Великобритания недосчиталась около 2,5 процентов своего ВВП из-за "Брекзита", считают эксперты.

В Goldman Sachs отметили, что в последние дни существенно выросла вероятность того, что Великобритания так и не покинет ЕС — с 35 до 40 процентов. В свою очередь, вероятность неконтролируемого "Брекзита" аналитики банка расценивают в 15 процентов.

Британский парламент 1 апреля в очередной раз отверг все альтернативные варианты соглашения о "Брекзите", вынесенные на голосование. Если британский парламент не сумеет в ближайшее время найти компромисс в вопросе о "Брекзите", Великобритания вынуждена будет 12 апреля пойти на развод с ЕС по жесткому сценарию. Если выход Британии из ЕС снова будет отсрочен, подданные королевства будут принимать участие в выборах Европарламента, запланированных на конец мая 2019 года.