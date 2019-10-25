Ведущий эстонский экономист: перспективы экономики еврозоны выглядят не радужно

Хотя Совет управляющих ЕЦБ на этот раз не принял никаких новых решений в области денежно-кредитной политики, принятое в сентябре решение о снижении ставки по вкладам и о повторном запуске программы покупки активов было далеко не единодушным. Сейчас этому публично противостоят управляющие центральных банков Германии, Франции, Нидерландов и Австрии. На эти страны приходится около 60 процентов экономики всей еврозоны.

С одной стороны, размер и продолжительность программы покупки активов ограничены установленными самим центральным банком рамками, в соответствии с которыми в каждой стране можно купить до трети её облигаций. Ближе всех к этому пределу находятся Нидерланды (31%), Германия (30%), а также Италия и Франция (21%). С другой стороны, следует учитывать, что объём покупок облигаций связан с вкладом государств — членов в капитал ЕЦБ. Поэтому французские и итальянские государственные облигации всё ещё являются самыми доступными. Как известно, у Эстонии нет государственных облигаций, подходящих для программы покупки активов.

В то время как ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки будут оставаться ”на текущих уровнях или ниже их” до тех пор, пока он достигает целевого показателя инфляции, близкого к 2%, отрицательные процентные ставки или даже их снижение больше не будут обеспечивать достаточного стимула для экономической активности, для роста инвестиций и ускорения инфляции. Средний рост потребительских цен в еврозоне в сентябре замедлился до 0,8%, то есть пока не видно, чтобы он приближался к отметке 2%. Таким образом, процентные ставки, вероятно, будут оставаться низкими в течение очень долгого времени. Фьючерсы на трёхмесячную ставку Euribor не превысят нулевую отметку ещё года четыре. В то же время не стоит рассматривать долгосрочные рыночные ожидания в черно-белых тонах.

Ожидание низких рыночных процентных ставок также понизило доходность государственных облигаций. На сегодняшний день реальная доходность 10-летних облигаций во всех странах еврозоны является отрицательной. Это полезно для государственных финансов, но вредно для тех, кто инвестирует в государственные облигации. Отрицательная доходность государственных облигаций побуждает страны брать кредиты и инвестировать в будущее. В то же время это увеличивает государственный долг, который в зоне евро и так уже очень высок.

Учитывая ограниченные возможности ЕЦБ в области денежно-кредитной политики, чтобы справиться с экономическим шоком и добиться необходимого повышения цен, ожидается усиление поддержки со стороны национальной фискальной политики. Монетарная политика сама по себе не может решить проблемы экономики еврозоны — медленный экономический рост и рост цен. В то же время многие страны еврозоны по-прежнему нуждаются в структурных реформах для повышения конкурентоспособности своей экономики и достижения более устойчивого роста. Но эта тема обсуждается уже многие годы.