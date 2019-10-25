25.10.2019, 20:10

Ведущий эстонский экономист: перспективы экономики еврозоны выглядят не радужно

 (7)
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
EST 2
Tallinna Börs
Tallinna BörsFoto: Ilmar Saabas

Как и ожидалось, никаких новых решений по денежно-кредитной политике на вчерашнем заседании Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принято не было. Процентные ставки остались на том же уровне, как было решено в сентябре (ключевая ставка рефинансирования 0%, а ставка по депозитам -0,5%). Было также подтверждено, что с 1 ноября ЕЦБ возобновит свою программу покупки активов с ежемесячным объёмом в 20 миллиардов евро. Общий объём программы покупки активов, завершённой в декабре прошлого года, составил 2,6 трлн. евро.

Известно, что вчерашнее заседание Совета управляющих ЕЦБ стало последним для управляющего Центральным банком Марио Драги, и что с 1 ноября эту должность официально займёт бывшая глава МВФ Кристина Лагард. Пока что Лагард подтвердила свою поддержку денежной стратегии, которую проводил Драги. В то же время следует иметь в виду, что перспективы экономики еврозоны выглядят неблестяще. И это в условиях, когда денежно-кредитная политика ЕЦБ в значительной мере утратила свободу манёвра.

Хотя Совет управляющих ЕЦБ на этот раз не принял никаких новых решений в области денежно-кредитной политики, принятое в сентябре решение о снижении ставки по вкладам и о повторном запуске программы покупки активов было далеко не единодушным. Сейчас этому публично противостоят управляющие центральных банков Германии, Франции, Нидерландов и Австрии. На эти страны приходится около 60 процентов экономики всей еврозоны.

С одной стороны, размер и продолжительность программы покупки активов ограничены установленными самим центральным банком рамками, в соответствии с которыми в каждой стране можно купить до трети её облигаций. Ближе всех к этому пределу находятся Нидерланды (31%), Германия (30%), а также Италия и Франция (21%). С другой стороны, следует учитывать, что объём покупок облигаций связан с вкладом государств — членов в капитал ЕЦБ. Поэтому французские и итальянские государственные облигации всё ещё являются самыми доступными. Как известно, у Эстонии нет государственных облигаций, подходящих для программы покупки активов.

В то время как ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки будут оставаться ”на текущих уровнях или ниже их” до тех пор, пока он достигает целевого показателя инфляции, близкого к 2%, отрицательные процентные ставки или даже их снижение больше не будут обеспечивать достаточного стимула для экономической активности, для роста инвестиций и ускорения инфляции. Средний рост потребительских цен в еврозоне в сентябре замедлился до 0,8%, то есть пока не видно, чтобы он приближался к отметке 2%. Таким образом, процентные ставки, вероятно, будут оставаться низкими в течение очень долгого времени. Фьючерсы на трёхмесячную ставку Euribor не превысят нулевую отметку ещё года четыре. В то же время не стоит рассматривать долгосрочные рыночные ожидания в черно-белых тонах.

Ожидание низких рыночных процентных ставок также понизило доходность государственных облигаций. На сегодняшний день реальная доходность 10-летних облигаций во всех странах еврозоны является отрицательной. Это полезно для государственных финансов, но вредно для тех, кто инвестирует в государственные облигации. Отрицательная доходность государственных облигаций побуждает страны брать кредиты и инвестировать в будущее. В то же время это увеличивает государственный долг, который в зоне евро и так уже очень высок.

ТОП

Учитывая ограниченные возможности ЕЦБ в области денежно-кредитной политики, чтобы справиться с экономическим шоком и добиться необходимого повышения цен, ожидается усиление поддержки со стороны национальной фискальной политики. Монетарная политика сама по себе не может решить проблемы экономики еврозоны — медленный экономический рост и рост цен. В то же время многие страны еврозоны по-прежнему нуждаются в структурных реформах для повышения конкурентоспособности своей экономики и достижения более устойчивого роста. Но эта тема обсуждается уже многие годы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: