Ведущий эксперт: спрос на рабочую силу в Эстонии будет снижаться

Замедление экономического роста в сочетании с ослаблением дефицита рабочей силы должно компенсировать быстрый рост заработной платы, но он останется относительно сильным. По нашим оценкам, заработная плата вырастет на 7,5% в этом году, на 6,5% в следующем году и на 5,5% в 2021 году. Тем не менее, рост нетто-зарплаты с поправкой на инфляцию, то есть рост покупательной способности домохозяйств сильно замедлится. А это немного снизит частное потребление. Замедление роста заработной платы поможет сдержать рост цен. Мы ожидаем, что цены вырастут на 2,3% в следующем году, а инфляция, как ожидается, продолжит снижаться и в 2021 году.

Средний уровень сбережений в эстонских домохозяйствах относительно высок, и депозиты быстро растут, но они распределены очень неравномерно. К концу месяца около половины людей трудоспособного возраста имеют резерв всего 500 евро или меньше. Таким образом, довольно большое количество эстонских домохозяйств может оказаться уязвимым перед возможным экономическим шоком. Тем не менее, мы ожидаем, что уровень безработицы останется низким в ​​течение следующих нескольких лет. В этом году он достиг 4,9 процента. Чуть ниже он был 12 лет назад, во время экономического бума.

Известно, что затраты на рабочую силу на предприятиях Эстонии очень высоки. Компании с высокими затратами на рабочую силу могут оказаться в затруднительном положении, в случае замедления роста или снижения оборота. Это может ухудшить их способность инвестировать и, в худшем случае, вызвать проблемы при погашении кредитов. Дефицит рабочей силы, рост соответствующих затрат и необходимость повышения конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках побуждают компании наращивать свои усилия по повышению производительности. В структуре инвестиций компаний растёт доля машин и оборудования, а также других активов, которые оказывают более сильное влияние на повышение производительности. Низкие процентные ставки как минимум на ближайшие несколько лет должны стимулировать инвестиции. Производительность труда улучшилась в последние годы, но в значительной степени обусловлена ​​возросшим спросом.

Настоящий экономический прогноз не учитывает потенциальное влияние планируемой пенсионной реформы на экономику. Кроме того, из-за отсутствия подробной информации, не было принято во внимание возможное строительство крупных инфраструктурных проектов в течение прогнозируемого периода. Вышеуказанные темы будут учтены в прогнозе после публикации окончательной и более точной информации по эти проектам.